Беларусь не примет чемпионат мира по современному пятиборью из‑за «нестабильной ситуации в стране»

Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил, что Минск не примет запланированный на июнь чемпионат мира по пятиборью из-за нестабильной ситуации в стране.

Исполнительный комитет UIPM принял решение о переносе чемпионата в альтернативное место, о котором будет сообщено в ближайшие дни.

«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.

Была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19», — сказал президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Это второе крупное международное соревнование, причиной переноса из Беларуси которого стала политическая ситуация в стране. 18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею.