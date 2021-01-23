У корреспондента «Бобруйского курьера» прошел обыск в рамках уголовного дела

Утром 22 января к корреспонденту газеты «Бобруйский курьер» Виктору Качану пришли с обыском в рамках уголовного дела, по которому он проходит свидетелем, сообщает «Белсат».

Журналист рассказал подробности произошедшего. К нему пришли с обыском в 7 часов утра. Мужчина открыл дверь, милиционеры показали постановление об обыске в рамках уголовного дела. Качан так и не понял, что это за дело: «Об оскорблении или угрозах в отношении каких-то двух сотрудников милиции. И эти оскорбления или угрозы якобы были высказаны в телеграм-канале "Каратели Беларуси". Причем тут я — мне не объяснили».

После двухчасового обыска у журналиста забрали компьютер, телефоны, старые блокноты, а самого мужчину увезли в УВД Бобруйского горисполкома. По его словам, там он просидел четыре часа, а потом его привели к сотруднику уголовного розыска, где ему доносили «политику партии»: «Говорили, что Запад — дрянь, демократия, независимая пресса — тоже дрянь, что революция закончилась, и чтобы я никуда не лез. А еще, что они все обо мне знают».

Сотрудник цитировал фразы из бытовых телефонных разговоров журналиста. Ему предложили «признаться во всем» и поехать домой. Качан спрашивал, в чем признаться, и говорил, что он журналист, который делает свою работу и «ни в чем не участвует».

Позже журналиста увезли в Следственный комитет, где ему сказали, что Качан проходит свидетелем по уголовному делу. Следователь расспрашивала мужчину, на какие телеграм-каналы он подписан, какими приложениями пользуется. После допроса его отпустили домой.

22 января в Бобруйске провели обыски и задержали еще 12 человек.