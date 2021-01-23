Минчанина обвинили в покушении на убийство за наезд на ногу гаишника во время протеста 12 августа

45-летнего Александра Троцкого обвинили в покушении на убийство милиционера (часть 1 статьи 14 и статья 362 УК) за наезд на ногу гаишника во время акции протеста 12 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В тот вечер около 20:00 возле Стелы машину минчанина остановили вооруженные силовики, которые потребовали выйти из автомобиля. Троцкий отказался, тогда люди выбили стекла машины, достали мужчину и избили его, рассказывала TUT.BY жена Ирина.

Тогда же пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что Троцкий «совершил наезд на сотрудника ГАИ, попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан». А для остановки мужчины «использовали табельное оружие».

Александр Троцкий поступил в 5-ю больницу с черепно-мозговой травмой, глухотой, он был сильно избит. В учреждении он провел три недели, за это время к мужчине ни разу не пустили никого из родных, а самого обвиняемого приковали наручниками к кровати. 3 сентября его перевели в СИЗО № 1. Жена рассказывает, что Троцкий в письмах на здоровье не жалуется.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении милиционера (статья 364 УК), однако в декабре обвинение переквалифицировали на покушение на убийство милиционера в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка (часть 1 статьи 14 и статья 362 УК). Теперь Троцкому грозит лишение свободы на срок от 10 до 25 лет.

При этом 22 января, когда уголовное дело уже находилось в Минском городском суде и спустя полгода после задержания, суд Центрального района рассмотрел дело против Троцкого за неподчинение омоновцу (статья 23.4 КоАП). Судья Дмитрий Карсюк осудил минчанина на 15 суток.

Суд не обеспечил присутствие обвиняемого, а командир 5 роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Корота, которому не подчинился Троцкий, явиться не смог. По данным следствия, 12 августа в 19:50 обвиняемый отказался заглушить двигатель автомобиля и открыть багажник по требованию омоновца, «чем оказал неповиновение законному требованию сотрудника ОВД при исполнении им служебных полномочий».

В материалах дела есть допрос потерпевшего Юрова от 14 августа. Вероятно, это гаишник, которому, по версии следствия, Троцкий наехал на ногу. Там указано: на требования омоновцев Александр Троцкий ответил, что «он боится и не будет открывать двери автомобиля». Дверь авто была заблокирована, а что произошло дальше, на суде не озвучили. Обстоятельства наезда на ногу гаишника неизвестны.