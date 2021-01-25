Состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости, остается крайне тяжелым

Состояние минчанина Павла Баньковского, который днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске, крайне тяжелое. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на близких его семьи и Минздрав.

Подруги семьи Алена и Дарья рассказали изданию, что Баньковский по-прежнему находится без сознания.

«Никаких прогнозов утешительных нет», — сказала Дарья.

Его состояние, пишет телеграм-канал Минздрава, крайне тяжелое. Баньковский находится в Республиканском ожоговом центре в Больнице скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов.

Баньковский поджег себя на площади Независимости в Минске 22 января.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии Onliner сказала, что обстоятельства случившегося уточняются.

«На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий».