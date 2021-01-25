Отдел расследований Lrt: вильнюсский фонд «Дапамога» зарабатывал на беларуских политических эмигрантах

Вильнюсский фонд «Дапамога», который возглавляет беларуская эмигрантка Наталья Колегова, зарабатывал на беларуских политических беженцах, сообщает отдел расследования Литовского национального телевидения и радио (Lrt).

Как утверждает Lrt, организация «Дапамога» была создана после августовских протестов в Беларуси, ее цель — помогать беларуским эмигрантам приехать и устроиться в Литве.

«Дапамога» для этого собирала пожертвования у литовцев. Колегова утверждала, что организация собрала около 25 тысяч, и на эту сумму приехавшим организуют проживание, питание, одежду и визы.

Но, по данным отдела расследований Lrt, квартиры Колегова сдавала в аренду — эмигранты должны были за нее заплатить по цене, дороже рыночной.

Колегова подделывала не только договоры аренды, но и медицинские справки, пишет Lrt. Врач, чья подпись стояла на одной из таких справок, отрицал ее подлинность.