Юриста ФБК Владлена Лося депортировали из России в Беларусь в наручниках и с мешком на голове

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося вывезли из России на границу с Беларусью в наручниках и с мешком на голове. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном штабом Навального.

По словам Лося, после трех суток, которые он отбыл в спецприемнике, ему вручили уведомление о том, что он должен покинуть территорию Российской Федерации.

«В воскресенье, после окончания срока моего ареста, я был вновь задержан неизвестными людьми в штатском. Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус и мы около 10 часов ехали в сторону границы Республики Беларусь», — рассказал Лось.

После полуночи силовики сказали, что юрист нарушил срок, в который мог добровольно покинуть Россию, поэтому теперь он депортирован с запретом на въезд в течение пяти лет.

В Беларуси силовики сопроводили Лося до аэропорта, сейчас он находится в безопасном месте.

Юриста ФБК Владлена Лося задержали 21 января в Москве в гостнице «Панорама». Ему выдали уведомление о запрете на въезд в Россию до 27 ноября 2023 года. Позже Лося арестовали на трое суток за неповиновение полицейскому.