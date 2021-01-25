Консультант «Радыё Свабода» и администратор телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик остановил голодовку, пишет «Радыё Свабода».

Адвокат Дмитрий Лепретор передал письмо, в котором блогер рассказал о причинах остановки голодовки:

«Я решил прекратить голодовку. Почему я это сделал? Точно по собственному желанию. Я не принимал пищу больше сорока дней, и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.

А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас».

Игоря Лосика задержали 25 июня. Его обвиняют по статьям 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 293 УК (подготовка к участию в массовых беспорядках). 15 декабря, в день предъявления новых обвинений, Лосик объявил голодовку, которую держал 42 дня.