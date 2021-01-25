Двух волонтёрок «Уличной медицины», осматривавших бездомных, арестовали на 15 суток

Волонтерок «Уличной медицины» Карину Радченко и Татьяну Лобозу арестовали на 15 суток, пишет «Вясна».

Волонтерок задержали 23 января в Михайловском сквере — вместе с активистами инициативы «Еда вместо бомб» и теми, кому они оказывали помощь.

На суде стало известно, что они успели осмотреть 7-8 человек. Свидетель-милиционер решил, что они «участвуют в митинге, потому что кормили бездомных, находясь с кастрюлями».

Судья Октябрьского района Елена Живица назначила Радченко 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). После доработки, те же 15 суток назначили Лобозе.