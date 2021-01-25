Против жителя Речицы возбудили уголовное дело за оскорбление Лукашенко

Против жителя Речицы Владимира Михалко возбудили уголовное дело за оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Палеская Вясна».

Как сообщают правозащитники, уголовное дело возбудили еще 27 ноября 2020. По данным Следственного комитета, 1 сентября 2020 года на улице Советской, в районной больнице, в здании РОВД и в других общественных местах Михалко «в присутствии других граждан многократно публично в словесной форме высказывал оскорбления в адрес Президента Республики Беларусь». Житель речицы, по данным СК, в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.

Михалко, пишет «Палеская Вясна», скрывался. 21 декабря 2020 года следователь Дмитрий Локтев вынес решение о проведении обыска в одном из частных домов, где, по его мнению, мог скрываться Михалко. Там его нашли и задержали.

По данным правозащитников, сейчас Михалко находится в гомельском СИЗО.