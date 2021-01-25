Студента, которому присудили 114 суток за участие в митингах, отчислили из БГУИР «за неуспеваемость»

Студента Яна Солоновича, которому присудили 114 суток за участие в несанкционированных митингах (статья 23.34 КоАП), отчислили из Беларуского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Об этом сообщает Onliner со ссылкой на мать Солоновича Ольгу.

Ольга, пишет Onliner, получила письмо от проректора по учебной работе Рыбака, в котором сказано, что у Солоновича по результатам зимней сессии были задолженности по девяти учебным предметам.

«Поэтому в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (статья 79, пункт 5.1) вы отчислены из университета за неуспеваемость по трем и более учебным предметам», — сообщается в письме.

Солонович находится в изоляторе с начала ноября. За участие в несанкционированных митингах суд восемь раз давал ему сутки. Суммарно он должен провести в изоляторе 114 суток — до 23 февраля.

Мать студента рассказывала, что 21-летний юноша 1 сентября после практики в качестве инженера устроился в научно-технический центр КГБ на полставки. После задержания на акции из РОВД его увезли в КГБ, где он подписал заявление об отставке. Как сообщает Onliner, Ольга считает, что такое количество суток связано с работой Солоновича в научно-техническом центре.

В конце ноября правозащитники признали Солоновича политзаключенным и потребовали немедленно освободить его.