Депутат Уткин назвал перенос Чемпионата мира по хоккею местью за победу во Второй мировой войне
Депутат Уткин назвал перенос Чемпионата мира по хоккею местью за победу во Второй мировой войне
25 января 2021, 9:13
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Депутат Палаты представителей Национального собрания, глава Федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин назвал перенос Чемпионата мира по хоккею местью за победу во Второй мировой войне. Об этом он заявил в интервью на телеканале СТВ.

«Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против Чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», — сказал он.

Отказ Škoda и NIVEA спонсировать Чемпионат мира в Беларуси Уткин связал с тем, что во время Второй мировой войны эти компании сотрудничали с вермахтом.

«Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против беларуского народа. <…> Nivea — зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта», — сказал депутат.

Турнир планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью по политическим причинам. Позже автомобильный производитель Škoda, бренд немецкой косметики NIVEA и немецкая компания Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси.

18 января совет IIHF решил перенести чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Минска.

     
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