Госконтроль пришел с осмотром в квартиры директора и издателя брестского издания «Бинокль»

В квартиры издателя и директора брестского издания «Бинокль» пришли сотрудники Комитета госконтроля, сообщает редакция.

Силовики провели в квартирах осмотры в связи с проверкой неуплаты налогов в особо крупном размере. Другие подробности не уточняются.

Позже главред издания Ксения Петрович написала в фейсбуке, что сотрудники Госконтроля «забрали технику, телефоны из дома у издателя», а после направились в офис мужа издательницы.

«Забирают все документы из фирмы супруга издателя. Директор Бинокля уехала в ДФР (Департамент финансовых расследований — МЗ) "на опрос". Как закончат здесь в офисе, издатель с мужем поедут тоже туда же. Роются в блокнотах сотрудников. Хихикают», — рассказала Петрович.

К 17:30 осмотр в офисе мужа издательницы закончился. Из офиса, а также домов издателя и директора конфисковали документы, компьютеры, блокноты и печати. По словам Петрович, сейчас проверяют юрлица издательницы, ее мужа и ООО «Бинклбай» на предмет уклонения от уплаты налогов: «Директор Бинокля уже вышла из ДФР, наша издатель с мужем ушли туда на "опрос"».

Обновлено в 12:50. Добавлен комментарий главреда «Бинокля».

Обновлено в 17:55. Добавлен новый комментарий главреда «Бинокля».

Обновлено в 21:00. Издательница и ее муж вышли из ДФР после опроса, они не задержаны.