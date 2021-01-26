Задержана жена владельца магазина «Мой модны кут»

Примерно в 15 часов в Минске задержали жену владельца магазина национальной одежды «Мой модны кут» Алену Есипенок. Об этом «Медиазоне» рассказал ее муж Валерий Есипенок.

По его словам, на днях в магазин приходила проверка МЧС, которая выписала большой лист нарушений, и до их исправления точку требовалось закрыть. 26 января Валерий Есипенок поехал в отделение по борьбе с экономическими преступлениями. Пока он был там, в магазине сотрудники Советского РУВД задержали его жену Алену.

По сообщениям очевидцев, на требование Алены объяснить причину задержания сотрудники объяснили: за продажу незарегистрированной символики. Сейчас девушка находится в Советском РУВД.