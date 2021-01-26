51‑летнего жителя Островца приговорили к колонии за оскорбление Лукашенко и главы МВД в телеграме
51‑летнего жителя Островца приговорили к колонии за оскорбление Лукашенко и главы МВД в телеграме
26 января 2021, 12:26
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51-жителя Островца приговорили к году и трем месяцам колонии общего режима за публичное оскорбление Лукашенко (статья 368 УК) и министра внутренних дел (статья 369 УК), сообщает Генпрокуратура.

Согласно материалам дела, 1 сентября 51-летний островчанин, переписываясь в телеграм-чате, «допустил неприличный, унижающий честь и достоинство» комментарий в адрес Лукашенко.

Как утверждает Генпрокуратура, 28 октября в том же чате местный житель «публично оскорбил министра внутренних дел, прокомментировав его видеообращение с использованием нецензурных выражений».

     
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