Жителя Минска осудили на два года ограничения свободы за оскорбление пресс‑секретаря МВД

Суд Центрального района Минска приговорил 43-летнего Дмитрия Ушацкого к двум годам «домашней химии» за оскорбление пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой (статья 369 УК) в телеграм-чате, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В обвинении говорится, что утром 18 июня Дмитрий Ушацкий разместил в телеграм-чате «Банда Луки» оскорбительное сообщение под фото Ольги Чемодановой. В суде не был озвучен сам комментарий, но, как пишет «Вясна», он был написан «в неприличной грубой форме про должность и звезды».

«Цели оскорбления Ольги Чемодановой у меня не было, — объяснял Ушацкий в суде. — У меня были эмоции и не совсем адекватное состояние. Я не хотел ее оскорбить, не думал, что она прочитает сообщение в этой группе. Когда я писал этот комментарий, я не предполагал, что официальное лицо МВД будет пользоваться такой группой».

Причиной своего поступка обвиняемый назвал «комментарий Ольги Чемодановой по делу Тихановского».

«Меня это возмутило. Возмутили обстоятельства задержания Тихановского. У меня было мнение, что его задержали тогда не совсем корректно, скажем так. В отношении него были совершены какие-то провокационные действия со стороны гражданского лица. Она была потом опознана как женщина легкого поведения, которая участвовала в провокации», — рассказал Ушацкий.

В суде выступила потерпевшая Ольга Чемоданова. Она объяснила, что комментарий причинил ей нравственные страдания, которые милиционер оценила в 5000 рублей. По приговору суда Дмитрий Ушацкий должен выплатить эту сумму.