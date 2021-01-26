Студента, которому назначили 114 суток ареста за участие в митингах, отпустили из изолятора без объяснения причин

Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича, которого осудили в сумме на 114 дней ареста за участие в протестах (статья 23.34 КоАП), отпустили из изолятора на Окрестина без объяснения причин, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Солонович находится в изоляторе с начала ноября. За участие в несанкционированных митингах суд восемь раз давал ему сутки. Суммарно он должен был провести в изоляторе 114 суток — до 23 февраля. Причины, по которым студента освободили раньше, неизвестны.

25 января стало известно, что Солоновича отчислили из БГУИР «за неуспеваемость».

Мать студента рассказывала, что 21-летний юноша 1 сентября после практики в качестве инженера устроился в научно-технический центр КГБ на полставки. После задержания на акции из РОВД его увезли в КГБ, где он подписал заявление об отставке. Как сообщает Onliner, Ольга считает, что такое количество суток связано с работой Солоновича в научно-техническом центре.

В конце ноября правозащитники признали Солоновича политзаключенным и потребовали немедленно освободить его.