Лукашенко сменил глав Госконтроля, Совбеза, «Гродно Азот» и телеканала СТВ

Александр Лукашенко назначил новых глав комитета Госконтроля, Совета безопасности, предприятия «Гродно Азот» и телеканала СТВ, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Новым руководителем Госконтроля стал Василий Герасимов, ранее исполняющий обязанности на этой должности. Бывший вице-премьер и глава «Гомельтранснефть Дружба» в Минске Игорь Ляшенко возглавил предприятие «Гродно Азот», сотрудники которого принимали активное участие в общенациональной забастовке.

Госсекретарем Совета безопасности стал первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Руководить телеканалом СТВ Лукашенко назначил Кирилла Казакова, который был исполняющим обязанности гендиректора.

Также Лукашенко назначил своего уже бывшего помощника по Гомельской области Юрия Шулейко председателем Бресткого облисполкома.