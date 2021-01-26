ГУБОПиК задержал активиста «Европейской Беларуси» по уголовному делу о массовых беспорядках

ГУБОПиК задержал 39-летнего активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского и провел обыск в его квартире, сообщает МВД.

Мужчина задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). По заявлению пресс-секретаря МВД, Винярский «прослыл как агитатор "партии", призывающий вступать в ее ряды. Он же — расклейщик "опповских" листовок и постоянный участник протестов».

Также пресс-секретарь отмечает, что активист призывал выходить на митинги и сопротивляться милиции. После задержаний других активистов, а также Ирины Счастной, которую МВД называет «дамой сердца» Винярского, мужчина «стал скрываться от правоохранительных органов и вплоть до задержания стал затворником — из дома не выходил, продукты приносили родственники».

Во время обыска в квартире Максима Винярского у него конфисковали компьютер, телефоны, бчб-символику, а также наклейки и баллоны с краской.