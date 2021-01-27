BYPOL: известны имена предполагаемых участников событий с Романом Бондаренко на «Площади перемен»

Инициатива BYPOL сообщила о проведении «предварительной проверки» по факту смерти минчанина Романа Бондаренко. По утверждению инициативы, среди участников событий 11 ноября, вскоре после которых умер Бондаренко — чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, ведущая Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт, хоккеист Павел Волчек и его супруга Жанетта.

Как утверждает инициатива, «силовую поддержку» указанным людям оказывали сотрудники СОБР Сергей Сарман, Сергей Антюфеев, Олег Буйкевич, Роман Савенко и Евгений Тимановский. Кроме них инициатива указывает на сотрудников ОМОН Руслана Кулешова и Романа Кривошеина. За действия РУВД в вечер 11 ноября отвечал дежурный Бобков А.В.

В качестве доказательства присутствия указанных людей на «Площади перемен» инициатива приводит биллинги номеров, которые, как утверждается, им принадлежат.

В тексте, опубликованном инициативой, также приводятся несколько записей телефонных разговоров: среди них, по утверждению BYPOL, разговор жительницы дома на улице Червякова с дежурной милиции по номеру 102 и несколько звонков из Центрального РУВД в больницу скорой медицинской помощи — в одном из таких звонков речь идет о 30-35-летнем человеке, который теряет сознание в РУВД и при этом не находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, инициатива публикует запись разговора, на котором, как утверждается, родственники Бондаренко связываются с милицией, чтобы узнать его местонахождение.

Помимо перечисленного, BYPOL публикует записи разговоров, на которых, как утверждается, нейрохирурги, оперировавшие Бондаренко, рассказывают родственникам о его состоянии.

«Сделали операцию, по ходу операции естественно состояние его продолжало ухудшаться и, в связи с угрозой остановки сердечной деятельности по ходу операции, мы максимально возможное сделали, но там надо бы еще продолжать операцию, но сейчас он ее не перенесет. Почему? Там находится тяжелый ушиб головного мозга, то есть участки мозга разбиты и в них кровоизлияния. Самое страшное, что один из таких участков находится прямо в стволе головного мозга. Это 5-6 сантиметров по [нрзб], все функции жизнедеятельности, основные, все, без исключений, дыхание, сердечная деятельность, движения, вкус и так далее, очень много всяких… И прямо в этом месте ушиб "сколиозных вен", за счет этого тяжелый отек головного мозга, тяжелые вклинения головного мозга», — говорит человек на записи.

Через несколько часов после публикации текста BYPOL Анна Эйсмонт опубликовала в инстаграме пост, в котором сказала, что 11 ноября она не находилась и физически не могла находиться на «Площади перемен», поскольку была в прямом эфире «Панорамы».

«Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера. Сегодня я хочу заявить — 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях. Мне это доказать — просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведения. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить ? Сидящих в Польше предателей?

Для тех, кто не слышит с первого раза — в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные "расследования"», — написала она.

Как заметило издание «Трибуна», «Панорама» на «Беларусь 1» выходит в эфир в 21:00. Выпуск спортивного блока с Эйсмонт 11 ноября начался в 21:55 и длился 12 минут. По подсчетам издания, примерное время пути на автомобиле от здания БГТРК до «Площади перемен» — 15 минут.

Из биллингов номера, который, как утверждает BYPOL, принадлежит Анне Эйсмонт, следует, что его владелец находился неподалеку от «Площади перемен» в 22:43.

Обновлено в 13:04. Добавлено сообщение Анны Эйсмонт в инстаграме.

Обновлено в 14:19. Добавлена информация издания «Трибуна».

Исправлено в 11:32. Изначально в тексте новости по ошибке указывалось, что речь идет об Октябрьском РУВД. На самом деле в тексте BYPOL говорится о Центральном РУВД.