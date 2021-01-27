Суд назначил год колонии жителю Мостов, устраивавшему акции с чучелами милиционеров, бчб‑флагами и гробами

Суд Мостовского района приговорил местного жителя Виктора Царикевича к году лишения свободы за хулиганство (часть 1 и 2 статьи 339 УК) и публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК), сообщает пресс-служба Верховного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый в августе 2020 года разместил в телеграм-чате «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома Юрия Валеватого.

В сентябре-октябре прошлого года Царикевич провел целую серию акций, которые, как утверждает обвинение, «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом».

Например, он «повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами нескольких остановок; нарисовал в лесу под Мостами бело-красно-белые флаги на 33 деревьях; в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с ними поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.