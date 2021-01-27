СК: руководители среднего звена в нескольких крупных предприятиях брали взятки при закупках; ведется расследование

Руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «Белаз» и ОАО «Минский тракторный завод» 22-23 декабря получили от «представителя российского субъекта хозяйствования» от 50 до 250 тысяч российских рублей в качестве взятки «за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию», утверждает Следственный комитет.

По сообщению ведомства, 24 декабря 2020 года СК возбудил уголовное дело о получении взятки, по которому сейчас пять сотрудников предприятий заключены под стражу, а еще двое внесли залог.

«По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения», — пишет ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается, добавляет СК.