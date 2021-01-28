Адвокаты Бабарико попросили Верховный суд рассматривать дело в нижестоящей инстанции

Адвокаты банкира Виктора Бабарико подали заявление в Верховный суд с просьбой рассматривать его дело в нижестоящей инстанции, пишет TUT.by.

В случае рассмотрения уголовного дела в Верховном суде Виктор Бабарико и другие фигуранты дела «Белгазпромбанка» не смогут обжаловать приговор в апелляционном порядке.

«Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском. Если же Верховный суд по своей инициативе примет уголовное дело к своему производству, то в таком случае Виктор Бабарико будет лишен права на апелляционное обжалование приговора, поскольку, согласно УПК, приговоры Верховного суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке», — объяснили адвокаты.

Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 430 УК, часть 2 статьи 235 УК). Его заместителей обвиняют в получении взяток (часть 3 статьи 430 УК).

Кроме того, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов (часть 2 статьи 431 УК).

По версии следствия, Бабарико создал из своих заместителей организованную группу для «систематического получения незаконных денежных вознаграждений» от бизнесменов. С января 2004 года по июнь 2020-го от нескольких предпринимателей они получили не менее 30 млн рублей за «благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию» сотрудников банка. В 2018 году Бабарико, чтобы легализовать этот доход, купил два здания в Минске на 1 млн рублей, настаивают следователи.

Бабарико отрицает вину, все остальные фигуранты дали признательные показания.