Прокурор запросила 7 лет лишения свободы обвиняемому в захвате грузовика на Пушкинской в августе

Гособвинитель запросила семь лет колонии усиленного режима для Дмитрия Дубкова, обвиняемого в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия (часть 3 статьи 214 УК) и участии в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК), сообщает Onliner.

По версии обвинения, в ночь на 11 августа группа протестующих , среди которых был Дубков, по предварительному сговору захватила грузовик МАЗ, приехавший для эвакуации неисправного троллейбуса. При этом цели похитить его у Дубко не было.

Пострадавшими по делу проходят трое сотрудников столичного троллейбусного парка №4. Вечером они выехали на грузовике МАЗ с надписью «Техпомощь» на улицу Сердича, чтобы эвакуировать троллейбус.

В какой-то момент перед грузовиком оказалась группа парней «во главе с рыжим с бородой» лет 25-ти. По словам потерпевших, они требовали, чтобы водитель поставил грузовик поперек дороги. Потом дверь в кабину со стороны пассажира распахнулась, там стояли три человека и что-то держали в руке.

«Сказали: "Пять секунд — и чтобы вы убрали отсюда машину, потом мы бросим это в кабину". Это было что-то опасное, раз они угрожали», — пояснял водитель МАЗа.

После этого грузовик смог немного проехать, но вскоре открылась водительская дверь и неизвестный мужчина наставил предмет, похожий на пистолет, в лицо водителю. Он угрожал, что прострелит водителю голову, если тот не выйдет.

«Я испугался и вышел. Сзади услышал треск разбитого стекла — разбили зеркала. Тот мужчина мне сказал: "Руки за голову и вперед! Ложись мордой в пол"», — рассказывал он в суде.

После этого все мужчины вышли из грузовика и разбежались в разные стороны. В суде они сказали, что не видели обвиняемого среди парней, которые находились на проезжей части. Водитель отметил, что видел обвиняемого Дубкова, когда тот находился за рулем МАЗа: он сидел, передергивал рычаги, осматривался. Наставлял на водителя предмет, похожий на пистолет, другой человек.