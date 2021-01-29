В карцере новополоцкой колонии умер осужденный за сбыт наркотиков

В карцере ИК-1 в Новополоцке умер 25-летний Андрей Дубик, осужденный за сбыт наркотиков в составе организованной группы (часть 4 статьи 328 УК) и участие в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК). О смерти осужденного сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

Отец Дубика рассказал, что о случившемся семья узнала от тюремного врача. Он сообщил, что их сын покончил жизнь самоубийством.

«Мы не знаем, что именно произошло и что послужило причиной такого поступка, но в последних письмах он жаловался на психологическое давление, писал, что его вызывало начальство и проводило беседу, чтобы он признал вину, а мы — перестали писать письма в различные инстанции», — рассказал Игорь Дубик.

Другой информации о смерти сына у семьи нет. «Медиазоне» не удалось дозвониться до колонии.

За полгода, которые молодой человек провел в колонии, родственники приезжали к нему на свидание дважды. Также они вели переписку, но 8 января она прервалась. По словам отца, в колонии ему говорили, что его сын в карцере, «но физически здоров».

Андрея Дубика задержали 28 июля 2017 года по «делу 37-ми», следствие по нему длилось почти три года. При нем силовики нашли 0,044 грамма марихуаны, а в телефоне — координаты закладок.

Обвиняемые по этому делу были разделены на группы по различным эпизодам, но все 37 человек обвинялись в незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК), а также в создании и участии в преступной организации (статья 285 УК). Процессы проходили в СИЗО №1 на Володарского. 14 октября 2019 года Минский городской суд озвучил приговоры по делу; Андрея Дубика приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы.