Против четырех анархистов возбудили дело о создании и участии в преступной организации

Против анархистов Александра Францкевича, Акихиро Гаевского-Ханады, Андрея Чепюка и 26-летней девушки возбудили дело о создании преступной организации и участии в ней (часть 1 и 2 статьи 285 УК), сообщает Следственный комитет.

«Установлено, что двое из них, 30-летний мужчина и 26-летняя девушка, являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины — их активными участниками», — пишет ведомство.

Кроме того, у девушки изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за тех, кого в последнее время привлекали к административной ответственности.

«Вясне» известно, что Францкевича обвиняют также в организации, участии и подготовке к массовым беспорядкам (часть 1, 2 и 3 статьи 293 УК).

Активисты анархистского движения Александр Францкевич и Акихиро Ханада были задержаны 13 августа по уголовному делу о массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК РБ), позже им были предъявлены обвинения. Активиста Андрея Чепюка задержали 2 октября по делу об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК).