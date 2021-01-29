Бывшего студента БГУИР приговорили к трем годам «химии» за «срыв учебного процесса»

Суд назначил экс-студенту БГУИР Артему Винокурову, обвиняемому по статье о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), три года «химии», сообщает TUT.by. При этом Винокурова освободили в зале суда под подписку о невыезде.

По версии следствия, утром 26 октября, «действуя с группой лиц, которые не были установлены в ходе следствия», Винокуров заходил в аудитории двух корпусов. С целью срыва учебного процесса он «организовал и принимал участие в совершении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Студенты заходили в аудитории, а в это время Винокуров агитировал их покинуть занятия, организовать забастовку и митинг, сорвать учебный процесс.

В суде гособвинитель рассказал, что третьекурсник выкрикивал лозунги: «Мы здесь власть», «Жыве Беларусь!» и другие, не реагируя на «законные требования представителей власти и декана факультета о прекращении несанкционированного массового мероприятия». Все это, отметил гособвинитель, повлекло «частичный срыв занятий и недополучение знаний студентами».

По сообщению dev.by, сам Винокуров в суде пояснил, что 25 октября с ним в телеграме связался пользователь, который представился членом стачкома университета. Он сказал, что видел видео 2018 года, где молодой человек выступает в юмористической импровизации. Незнакомец отметил, что ему понравилась харизма третьекурсника, предложил выступить перед студентами и передал текст выступления.

Винокуров согласился, и на следующий день зашел в холл 4-го корпуса, где уже стояли 20−30 человек. Никого из них он не знал, но по возрасту и одежде предположил, что это студенты. Никаких указаний, отметил Винокуров, он не должен был им давать, они сами «знали, куда идти и что делать». Его задача заключалась лишь в том, чтобы сказать речь.

Текст выступления, пишет dev.by, Винокуров по памяти озвучил на процессе: «Светлана Тихановская и стачком БГУИР объявляют о начале мирной общенациональной забастовки. К ней уже присоединились учителя, врачи, работники заводов по всей стране. Если вы против беззакония и насилия, присоединяйтесь!»

В начале судебного заседания Винокуров признал вину в полном объеме, однако позже, отмечает dev.by, заметил, что причастен лишь к нарушению учебного процесса.

«Я мешал проведению занятий. Я считал забастовку, в первую очередь, мирным способом отстаивания и донесения мнений и мыслей максимального количества людей, студентов относительно их вопросов. И чем большее количество граждан высказали свои мысли, тем более удовлетворяющим было бы вынесено решение», — сказал он

Ранее правозащитники признали Винокурова политзаключенным.