В Минске задержаны двое преподавателей БГУ и основательница стачкома университета

В Минске задержали преподавателей БГУ — Павла Петрова с факультета радиофизики и Ольгу Ковалевскую с геофака, сообщает TUT.by. Задержание Петрова «Медиазоне» подтвердил телеграм-канал «Студэнцкая думка».

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», Ковалевскую судили по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 23.4 КоАП (неповиновение требованию милиционера). Суд Фрунзенского района отправил ее дело на доработку. О местонахождении и причине задержания Петрова неизвестно.

Также задержана бывшая преподавательница БГУ Светлана Волчек, которая участвовала в создании стачкома университета. По информации TUT.by, она успела написать, что дверь ее квартиры взламывают, после чего перестала выходить на связь.

После стало известно, что Волчек осудили на 15 суток по статье 23.4 (неповиновение требованию милиционера).

29 января в БГУ на встречу со студентами приезжал Александр Лукашенко.