Милиционеры пришли с осмотром в издания Hrodna.life и Newgrodno.by в связи с хранением экстремистских материалов

В гродненские издания Hrodna.life и Newgrodno.by пришли с осмотром в связи с хранением экстремистских материалов с «одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района города Минска признан экстремистским», пишет УВД Гродненского облисполкома.

В настоящее время, начат административный процесс по статьи 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы.

«В связи с тем, что мы сейчас часто работаем дистанционно, мы утром не были в редакции. Мы узнали о том, что в редакции обыск, из видео нашего соседа Сергея Веремеенко, который работает в краме "Адметнасць". Что там происходит, мы не знаем. Сейчас мы собираемся с адвокатом приехать в редакцию», — сказала «Медиазоне» редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик.