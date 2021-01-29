Прокурор запросил автору ютуб‑канала «Слуцк для жизни» 3 года лишения свободы

Прокурор запросил автору ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимиру Неронскому 3 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент «Медиазоны».

Блогера обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342).

Обвинение утверждает, что блогер, вдохновившись призывами политиков Николая Статкевича, Павла Северинца и Сергея Тихановского к беспорядкам, снял, по предварительному сговору с ними, на ютуб-канале «Слуцк для жизни» несколько роликов с призывами участвовать в беспорядках. По версии обвинения, он также организовал незаконные митинги в Слуцке, Бресте, Мозыре и Могилеве.

Неронский признал, что администрировал ютуб-канал, но отрицал, что призывал в своих роликах к беспорядкам. Свою вину по части 1 статьи 342 он отрицает полностью.

Также, по версии следствия, в своих роликах Неронский оскорбил председателя Слуцкого райиспокома Андрея Янчевского.

«Содержание видеофайлов унизили честь и достоинство Янчевского, причинили ему нравственные и моральные страдания, подорвали его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет в глазах неопределенного круга лиц», — указано в обвинении.

По статье об оскорблении Неронский полностью признал вину.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском по дороге из Могилева, где соратники Тихановского устраивали встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни».

8 мая Октябрьский районный суд Могилева дал Неронскому десять суток по статье 23.34 КоАП — за организацию несогласованного митинга в Могилеве. 16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные пять суток по той же административной статье в Марьиной Горке. Вскоре его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. В июне Неронского поместили в следственный изолятор № 1 на улице Володарского в Минске в рамках уголовного «дела Тихановского». В августе Неронского перевели в СИЗО города Жодино. Суд назначили в суде Логойского района Минской области, 6 января его поместили в Логойский ИВС.

На заседаниях блогер несколько раз обращал внимание журналистов и судьи на условия содержания.

«Мне тут говорят: "Тебе что,устроить сладкую жизнь здесь в ИВС?" Это те, кто заступает на третью смену. Они выключают свет в 6 утра, люди засыпают, потом в 7:40 резко начинают стучать и кричат: "Быстро есть!" Люди подрываются, не понимают, где они находятся. Относятся к людям, как к собакам!», — говорит он.

Неронский рассказывает, что переболел в тюрьме COVID-19, от которого, по его словам, не лечили, а только изолировали камеру. Два раза его отправляли в карцер, в том числе за разговор в изоляторе с Сергеем Тихановским.