Официальный дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси разорвал контракт с брендом после отказа спонсировать ЧМ по хоккею
Официальный дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси разорвал контракт с брендом после отказа спонсировать ЧМ по хоккею
29 января 2021, 15:15
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Официальный дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси ОБК разорвал контракт с брендом после отказа спонсировать ЧМ по хоккею, сообщается на сайте поставщика.

«Как Вам известно, наш поставщик — Компания LIQUI MOLY, 17 января заявила об отказе в спонсорстве Чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в г. Минске. Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с этим поставщиком по совершенно очевидным для всех причинам», — говорится в заявлении.

16 января стало известно, что Skoda, NIVEA и Liqui Moly не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси. 18 января у Минска забрали право провести чемпионат мира по хоккею. Депутат Палаты представителей Национального собрания Василий Уткин назвал перенос Чемпионата мира по хоккею местью за победу во Второй мировой войне.

     
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