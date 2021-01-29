Суд приговорил 19‑летнюю девушку к двум годам домашней химии за блокировку дороги на воскресном марше

Суд Заводского района приговорил 19-летнюю Ренату Смирнову к двум годам домашней химии за блокировку дороги (статья 342 УК) на «Марше против террора», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ренату Смирнову задержали 1 ноября на протестном марше в столице вместе с ее парнем, после они стали обвиняемыми по статье 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Смирнову обвинили в том, что она стояла в первом ряду в сцепке и принимала участие в блокировании проспекта Независимости. Ущерб «Минсктрансу» оценили почти в 10 700 рублей.

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Сначала к обвиняемой не применяли меру пресечения в виде заключения под стражу, но после задержания при попытке выехать из Беларуси ее оставили в СИЗО.

Как утверждает «Вясна», на видеозаписи с камеры сотрудника ОМОНа, изученной в суде, видно, что Смирнова находилась не в первом ряду сцепки, стояла без плакатов и символики, а также сразу же подчинилась требованиям силовиков покинуть проезжую часть. Ее парень Иван Зубко, которого также задержали, рассказал, что Смирнова сама попросилась к нему в автозак.

Адвокат обвиняемой говорил, что ее уже осудили за участие в акции по административной статье, поэтому нельзя привлекать ее к уголовной ответственности за тот же проступок. Суд с этими доводами не согласился и приговорил Смирнову к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое же наказание для нее запрашивал прокурор.