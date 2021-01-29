СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских и опубликовали его фото из РУВД; артист назвал это вбросом
СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских и опубликовали его фото из РУВД; артист назвал это вбросом
29 января 2021, 16:41
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Беларуского рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша, сообщил телеграм-канал Mash без ссылки на источник.

По информации канала, музыканта задержали 10 января, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Канал активиста Антона Мотолько со ссылкой на неназванный источник пишет, что Белорусских проходит подозреваемым по части 1 статьи 328 УК (незаконный без цели сбыта оборот наркотиков). Задержали рэпера, как утверждает канал, в одном из минских клубов, но «ни о каких двух киллограмах гашиша речи не было». Источники Мотолько утверждают, что музыкант отпущен под залог. Эту же информацию подтвердил источник Onliner.

«Было маски-шоу, их „приняли“. Но речь не идет про 2 килограмма. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом», — сообщил неназванный источник.

PR-директор певца Тимы Белорусских Юлия Громова отказалась комментировать телеканалу «Дождь» информацию о задержании музыканта. Сам он опроверг задержание в Instagram, назвав эту информацию вбросом.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально. Ребята, заявляю вам открыто, в лоб, что все, что вы читаете — это неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики это плохо, это понимать, в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — сказал Белорусских.

Вскоре «Агентство телевизионных новостей» опубликовало фотографию рэпера из РУВД. Какая мера пресечения избрана для Тимы Белорусских, АТН не уточнило, отметив, что об этом «в СК или МВД скажут».

Фото: АТН

В СК Onliner рассказали, что, по данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего молодого человека, при обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. В отношени него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328. К нему применена мера пресечения в виде залога.

     
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