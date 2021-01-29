СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских и опубликовали его фото из РУВД; артист назвал это вбросом

Беларуского рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша, сообщил телеграм-канал Mash без ссылки на источник.

По информации канала, музыканта задержали 10 января, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Канал активиста Антона Мотолько со ссылкой на неназванный источник пишет, что Белорусских проходит подозреваемым по части 1 статьи 328 УК (незаконный без цели сбыта оборот наркотиков). Задержали рэпера, как утверждает канал, в одном из минских клубов, но «ни о каких двух киллограмах гашиша речи не было». Источники Мотолько утверждают, что музыкант отпущен под залог. Эту же информацию подтвердил источник Onliner.

«Было маски-шоу, их „приняли“. Но речь не идет про 2 килограмма. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом», — сообщил неназванный источник.

PR-директор певца Тимы Белорусских Юлия Громова отказалась комментировать телеканалу «Дождь» информацию о задержании музыканта. Сам он опроверг задержание в Instagram, назвав эту информацию вбросом.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально. Ребята, заявляю вам открыто, в лоб, что все, что вы читаете — это неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики это плохо, это понимать, в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — сказал Белорусских.

Вскоре «Агентство телевизионных новостей» опубликовало фотографию рэпера из РУВД. Какая мера пресечения избрана для Тимы Белорусских, АТН не уточнило, отметив, что об этом «в СК или МВД скажут».

В СК Onliner рассказали, что, по данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего молодого человека, при обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. В отношени него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328. К нему применена мера пресечения в виде залога.