Верховный суд рассмотрит дело Бабарико; его приговор нельзя обжаловать

Виктору Бабарико отказали в просьбе рассматривать дело не в Верховном суде, написал адвокат банкира Дмитрий Лаевский.

«Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет», — пишет адвокат.

27 января стало известно, что адвокаты подали заявление в Верховный суд с просьбой рассматривать дело банкира в нижестоящей инстанции. Ответ им пришел вечером 28 января.

Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 430 УК, часть 2 статьи 235 УК). Его заместителей обвиняют в получении взяток (часть 3 статьи 430 УК).

Кроме того, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов (часть 2 статьи 431 УК).

По версии следствия, Бабарико создал из своих заместителей организованную группу для «систематического получения незаконных денежных вознаграждений» от бизнесменов. С января 2004 года по июнь 2020-го от нескольких предпринимателей они получили не менее 30 млн рублей за «благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию» сотрудников банка. В 2018 году Бабарико, чтобы легализовать этот доход, купил два здания в Минске на 1 млн рублей, настаивают следователи.

Бабарико отрицает вину, все остальные фигуранты дали признательные показания.