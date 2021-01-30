Владельца магазина «Мой модны кут» арестовали на 15 суток, а его жену оштрафовали

Владелец минского магазина «Мой модны кут» Валерий Есипенок получил 15 суток ареста, сообщает «Наша Нiва». Его жену Алену оштрафовали на 30 базовых величин.

Как рассказала Алена Есипенок, суд трижды возвращал ее административный протокол на доработку. В итоге ее оштрафовали за участие в массовом мероприятии. Что стало поводом для ареста Валерия Есипенка, не уточняется.

За несколько дней до задержаний в магазин «Мой модны кут» приходили с проверкой сотрудники МЧС, которые составили большой список нарушений и закрыли магазин до их исправления.

Алену Есипенок задержали во вторник, 26 января. Милиционеры устно назвали причиной задержания незарегистрированную символику. 28 января в суде Советского района задержали и владельца магазина Валерия Есипенка.

«Мой модны кут» — магазин одежды, различных аксессуаров и разных предметов для дома. Он позиционирует себя как «магазин с национальным колоритом». В том числе там продаются сувениры в цветах бело-красно-белого флага и с изображением герба «Погони». Эти символы сегодня используются протестующими.