МВД: задержан администратор телеграм‑чатов «Жудро‑суседзi» и «Тарасово»

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов для жителей Фрунзенского района Минска («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»), пишет МВД.

По сообщению ведомства, задержанного доставили во Фрунзенское РУВД и составили на него административный протокол о нарушении законодательства о массовых мероприятиях и вынесли предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

Во время обыска из дома задержанного изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, и более четырех тысяч агитационных листовок, добавляет ведомство.

«Известно, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, лично наносил изображения "змагарского" толка на объекты городской инфраструктуры.

Он дал показания по фактам собственного вклада в финансирование и обеспечение иной материальной помощи "марширующим", о других наиболее активных участниках акций и соответствующих телеграм-каналов, инициаторах дворовых хождений. Свою " революционную" деятельность тщательно документировал, сохраняя в телефоне все переписки и фото- видесьемки с собственным изображением», — пишет МВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней показано помещение, похожее на квартиру. В кадре появляются подушка с гербом «Погоня», далее также показан кадр с несколькими бело-красно-белыми флагами, разложенными на диване. На флагах видны надписи «Жудро» и «Тарасава».

После этого в видео МВД мужчина на фоне двери с повешенным на нее красно-зеленым государственным флагом рассказывает о том, что принимал участие в акциях протеста.

«Начал активно принимать участие в несанкционированных митингах с 9-10 августа 2020 года. В дальнейшем почти присутствовал на каждом воскресном марше в центре города, участвовал в митингах». Также принимал в дальнейшем участие в дворовых маршах, занимался тем, что распространял листовки, флаги, наклейки. В содеянном раскаиваюсь и считаю, что протест угасает», — говорит он на камеру.

При этом поиск телеграма не выдает чаты «Жудро-суседзi» и «Тарасово», только чаты с похожими названиями: «Жудро i суседзi» (администраторы которого в чате отрицают причастность человека с видео МВД к чату) и «ТАРАСОВО+». Существует также пустой канал «Тарасово» на семь подписчиков.