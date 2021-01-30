Сотрудники ОБЭП пришли в магазин Symbal.by

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района Минска пришли с проверкой в офис магазина Symbal.by, который продает бело-красно-белые флаги, сообщил владелец магазина Павел Белоус.

Позже Белоус сообщил, что сотрудники ОБЭП вынесли из помещения на проспекте Машерова, 18 всю технику и товары компании. В 13:00 в Советский РУВД увезли заместителя директора Никиту Бровку и бухгалтера Ксению Миклашевскую, а в 19:30, после семичасовой описи собственности и товаров, в тот же РУВД увезли сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик.

По сообщению Белоуса в фейсбуке, Бровку и Миклашевскую увезли на Окрестина. Местонахождение Игнатович и Трофимчик неизвестно.

Позже Белоус уточнил, что всех четверых сотрудников Symbal.by забрали на Окрестина — на каждого из них составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В июне 2020 года в магазин уже приходили с проверками, в том числе из ОБЭП. После проверки, которую провели сотрудники милиции и санстанции в производственном цеху Symbal.by, власти потребовали приостановить работу до устранения нарушений. Вскоре Белоус сообщил о прекращения работы магазина. Посл этого объявления у магазина образовалась очередь из покупателей, которые хотели поддержать магазин.

29 января в Генпрокуратуре рассказали, что изучают возможность признания экстремистским бело-красно-белого флага.

Обновлено в 20:03. Добавлена информация из фейсбука Павла Белоуса об изъятии техники и товаров Symbal.by.

Обновлено в 21:31. Добавлена информация из фейсбука Павла Белоуса о местонахождении сотрудников Symbal.by.

Обновлено в 23:08. Добавлена информация из фейсбука Павла Белоуса о вменяемой сотрудникам магазина статье.