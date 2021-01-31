На воскресных акциях протеста задержали 168 человек

На акциях протеста в это воскресенье задержали 168 человек, сообщают волонтеры.

Среди задержанных — топ-менеджеры инвестиционной компании «Зубр Капитал» Николай Шестак и Евгений Бачищев.

Телеграм-канал «Белые халаты» передает, что задержаны как минимум шестеро врачей, в том числе заведующая рентгенологическим отделением РНПЦ «Кардиология» Татьяна Ильина.

Крупных акций протеста на это воскресенье не анонсировали. Часть людей силовики задержали на дворовых маршах, но в течение дня поступали сообщения о массовых задержаниях прохожих в центре города — в основном на проспекте Независимости. Как минимум 31 человека вечером отпустили.