В Минске задержали швейцарскую корреспондентку Луцию Чирки

В Минске задержали швейцарскую корреспондентку телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen Луцию Чирки, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, у корреспондентки была аккредитация. Причину задержания ей не назвали, ее местонахождение неизвестно.

Обновлено в 17:09. Луцию Чирки отпустили, об этом она написала в твиттере: «Я ехала выпить кофе с друзьями, когда на светофоре остановился микроавтобус. Люди в масках без объяснения причин затащили нас в машину. Моя подруга и ее муж все еще находятся в заключении».