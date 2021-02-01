Один из работников БМЗ получил 3 года лишения свободы за забастовку, еще двоих приговорили к 2,5 годам

Жлобинский районный суд вынес приговор забастовщикам на БМЗ: Игорь Поваров получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима, Александр Бобров и Евгений Говор — 2,5 года колонии, пишет TUT.by. Их судили за организацию групповых действий, грубо нарушивших общественный порядок (статья 342 УК). Изначально уголовное дело из-за забастовки было возбуждено в отношении четверых работников БМЗ, но Павел Магидов выехал за границу и находится в розыске.

Согласно обвинению, 17 августа 2020 четверо работников совместно с другими неустановленными лицами находились на территории БМЗ и организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В итоге был остановлен технологический транспорт, который доставляет сырье в сталеплавильные цеха, из-за чего на дуговых электросталеплавильных печах была приостановлена выплавка стали. Ущерб, который понесло предприятие, — 1088 рублей 29 копеек. Позже, обвиняемые этот ущерб компенсировали.

В последнем слове Говор и Бобров признали вину и раскаялись. Поваров сказал, что отрицает сговор, раскаялся и попросил жестко не наказывать.

Исправлено в 19:21. Изначально в новости было указано, что двое рабочих получили химию.