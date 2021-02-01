Суд Ленинского района приговорил участника акции 9 августа к трем годам химии

Суд Ленинского района Минска приговорил 26-летнего Олега Мозгова к трем годам химии за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, 9 августа Мозгов во время протеста стоял в сцепке с другими участниками и выкрикивал лозунги, выходил на проезжую часть, перекрывал движение транспорта МВД, заставлял водителей «Минсктранса» осуществлять вынужденную стоянку.

В прениях прокурор заметил, что обвиняемый голосовал против Лукашенко, «что является его правом, но подтверждает протестный характер его действий».

Сначала Олега Мозгова обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), но позже обвинение переквалифицировали.

В суде обвиняемый полностью признал вину.