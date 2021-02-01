Суд перенес заседание по делу журналистки TUT.by Надежды Калининой

Суд Ленинского района Минска перенес заседание над журналисткой TUT.by Надеждой Калининой, сообщает издание. Журналистку отпустили, так как с момента ее задержания прошло 72 часа.

На Калинину составили два протокола — за участие в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП) в ДК «Камволь», где проходил съезд делегатов Всебелорусского народного собрания. Калинина пришла туда, чтобы сделать репортаж. TUT.by отмечает, что в съезде участвовали чиновники и депутаты — например, министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина, глава Совета Республики Наталья Кочанова, депутат Андрей Савиных. Калинина просила вызвать чиновников в суд, чтобы они подтвердили, что она не проводила пикет.

Кроме этого, Калининой вменяют неповиновение требованию милиционера (статья 23.4 КоАП).

Свидетель, милиционер под измененной фамилией Шиманович, рассказал, что 29 января нес службу по охране порядка и увидел, как Калинина пикетировала вдоль проезжей части, выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», на неоднократные замечания не реагировала. После чего ее задержали сотрудник спецподразделения, сопротивления она не оказывала. Его показания не совпали с написанным в протоколе.

Суд пришел к выводу, что необходимо запросить видео с ее задержанием. После этого судебное заседание будет продолжено.

Надежду Калинину задержали в Минске 29 января, когда она как журналист пришла на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску в ДК «Камволь». Выходные журналистка провела в изоляторе на Окрестина.