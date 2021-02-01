Суд назначил 15 суток ареста преподавателю, задержанному в день приезда Лукашенко в БГУ

Суд Фрунзенского района арестовал на 15 суток преподавателя факультета радиофизики БГУ Павла Петрова, сообщают «Списки задержанных».

Судья признала его виновным в неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). По информации TUT.by, протоколе указано, что Петров оказал сопротивление, когда сотрудники органов выводили его из подъезда: держался за поручни, садился на землю, упирался ногами.

Павла Петрова задержали 29 января. Кроме него была задержана преподаватель геофака БГУ Ольга Ковалевская. Ее судили по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 23.4 КоАП (неповиновение требованию милиционера). Суд Фрунзенского района отправил ее дело на доработку. Бывшую преподавательницу и одну из основательниц стачкома осудили на 15 суток за неповиновение требованию милиционера.

29 января в БГУ на встречу со студентами приезжал Александр Лукашенко.