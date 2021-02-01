Задержанному в воскресенье гиду дали 15 суток, участникам экскурсионной группы — сутки и штрафы

Суд Фрунзенского района назначил задержанному в воскресенье гиду Оксане Манкевич 15 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП), участникам экскурсионной группы — сутки и штрафы, пишет TUT.by.

В суде Манкевич рассказала, что проводила экскурсию: сначала в ней принимали участие 11 человек, на момент задержания их осталось 7. Гид ходатайствовала, чтобы у гостиницы «Минск» и Ратуши запросили записи с камер видеонаблюдения, но судья отказала.

Согласно протоколу, Манкевич принимала участие в мероприятии, на которое Мингорисполком разрешения не выдавал. К протоколу приложили скриншот из неназванного телеграм-канала, в котором были призывы прийти на репетицию марша в центре города с 14 до 15 часов по маршруту от гостиницы «Минск» до стелы без определенной точки сбора. Группу Манкевич задержали в 15.15. Экскурсовод себя виновной не признала.

«Вышли на проспект: там у нас была точка экскурсии — попробовать пирожное "Мечта" в универсаме "Центральный". Дальше мы пошли в сторону Красного Костела, но не дошли, потому что нас задержали. Хотя у нас ничего такого не было — никаких красных шапок, мы ничем не размахивали, ничего не выкрикивали. У гида был бейдж. До этого микроавтобус останавливался с ОМОНом, они вышли и послушали, что происходит в двух метрах от гида. Убедились, что нам рассказывают программу, — и оставили нас в покое», рассказывает участница туристической группы Евгения.

Ее, как и другую участницу экскурсии Юлию Бажкову, оштрафовали на 30 базовых величин. Третьей, юристке Катерине Бессоновой, назначили 15 суток ареста, сообщает канал «Вясна назірае».