Суд приговорил минчанина к 3 годам колонии за акцию 14 июля

Суд Октябрьского района приговорил минчанина Антона Воловика к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК) и насилие в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК) пишет «Вясна».

Воловика обвиняли в том, что 14 июля он присоединился к группе граждан, стоял в первых рядах сцепки, выкрикивал лозунги. Во время столконовений, он нанес удары правой ногой омоновцам: Самолетову — по руке, Остапуку — по голове.

Потерпевший Самолетов отказался выступать, Остапук попросил не наказывать Воловика строго. В последнем слове обвиняемый попросил наказание, не связанное с ограничением свободы.

14 июля в Беларуси прошли акции, против нерегистрации кандидатами в президенты оппозиционных политиков. За стычки в тот день осуждены 22-летний студент Евгений Калиновский и минчанин Илья Турков на 4 года. 21-летний техник Антон Лакишик получил 3 года колонии.