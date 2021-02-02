Экспертиза установила, что на аудиозаписи о концлагере для протестующих говорит замглавы МВД Николай Карпенков

Экспертиза российского бюро ООО «ГлавЭксперт» заключила, что голос на аудиозаписи, где обсуждался «лагерь для острокопытных» с колючей проволокой, принадлежит замглавы МВД Николаю Карпенкову, сообщает TUT.BY, который заказал исследование.

Фоноскопическое исследование аудиозаписи проводила специалист Элла Витальевна Боргоякова. Она имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт» и десять лет стажа экспертной работы.

Специалисту предоставили два видео: интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь-1» от 18 октября 2020 года и запись, опубликованную инициативой BYPOL 15 января 2021 года. В исследовании отвечали на два вопроса.

Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?

Результат: признаков монтажа нет. «По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — сообщается в заключении.

Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же лицу?

Результат: голос принадлежит Николаю Карпенкову. «Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», — говорится в заключении, оригинал которого на 46 страницах есть в редакции TUT.BY.

В записи замглавы МВД Николай Карпенков рассказывает подчиненным о смерти Александра Тарайковского от резиновой пули, закупке травматических пистолетов Ярыгина, указании Лукашенко применять такое оружие «в упор», необходимости жестко разгонять протесты, планах «сделать лагерь для отселения» протестующих и о том, как ему снится голос министра внутренних дел.