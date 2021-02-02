Прокуратура отказалась возбуждать дело против Григория Азаренка, показавшего в эфире СТВ переписку журналиста Ильяша

Прокуратура отказалась возбуждать дело против сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка за нарушение тайны переписки (статья 203 УК) журналиста Игоря Ильяша. Об этом в фейсбуке написал сам Ильяш.

В ответе прокуратуры говорится, что заявление Игоря Ильяша «основано на предположениях».

«То есть на одном из крупнейших гостелеканалов в прайм-тайм обнародовали мою личную переписку. Это факт, который нельзя опровергнуть. И тут может быть два возможных варианта оценки этого факта. Либо прокуратура признает публикацию моей личной переписки абсолютно законной. Либо возбуждает уголовное дело за нарушение тайны переписки. А ссылка на то, что мое заявление "основано на предположениях" — это вообще как?», — прокомментировал отказ прокуратуры Ильяш.

13 января на телеканале СТВ вышел сюжет Григория Азаренка, посвященный в том числе журналистке «Белсата» Катерине Андреевой, обвиняемой в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В нем сотрудник СТВ показал личную переписку ее мужа, журналиста Игоря Ильяша, с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. Ильяш подал в милицию и прокуратуру заявление с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении Григория Азарёнка.