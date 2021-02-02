Жителя Гольшан обвиняют в терроризме за сообщение в телеграме с предложением сжечь здание КГБ

Жителя Гольшан Ивана Вербицкого судят по трем статьям УК, одна из которых — акт терроризма, за сообщения в телеграм-чате с предложение сжечь автомобили милиционеров и здание КГБ, пишет правозащитный центр «Вясна».

55-летнего мужчину задержали 23 октября. Когда милиционеры пришли к нему домой, он разорвал постановление о проведении обыска, переданное ему для ознакомления. В доме Вербицкого нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов. Тогда его обвинили в незаконном обороте боеприпасов, подстрекательстве к совершению особо злостного хулиганства и уничтожении документов.

2 февраля судья Людмила Петрова в суде Сморгонского района начала рассматривать дело с обвинением в подстрекательстве к акту терроризма (часть 5 статьи 16 УК и часть 1 статьи 289), незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295), а также хищении, уничтожении, повреждении либо сокрытии официальных документов, штампов, печатей (часть 1 статьи 377). Обвиняемый признает вину только по статье 377 УК.

По данным следствия, 14 октября Вербицкий под ником Dimon D в чатах «Ошмяны» и «Островец для жизни» призывал повредить коктейлями Молотова здание КГБ и сжечь здание прокуратуры Ошмянского района, а также личные автомобили милиционеров. Обвинение трактует такие комментарии в телеграм-каналах как подстрекательство к совершению акта терроризма.

Сам Вербицкий говорит, что «троллил» силовиков. По его словам, утром 14 октября мужчина увидел в канале «Ошмяны» сообщение о том, что местные жители опубликовали отфотошопленную фотографию флага в месте, где его нет, чтобы туда приехали милиционеры. Тогда обвиняемый написал «Завтра идём штурмовать местный КГБ» и «Маленькими группами с коктейлями Молотова». Ему ответили, што в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».

После обвиняемый в канале «Островец для жизни» сделал репост из телеграм-канала, признанного экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жён должны гореть».

Вербицкий сказал, что общение в телеграм-каналах было шуточным «и не имеет связи с реальной жизнью»: «В одном из телеграм-каналов написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Ещё писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200-300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили».

Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, не был знаком ни с кем из телеграм-чатов и отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту. Когда 21 октября к нему пришли милиционеры и показали постановление, Вербицкий разорвал документ, а потом достал телефон и разбил его о багажник автомобиля милиционеров: «Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста».



Вербицкого отвезли в отделение, где сделали новое постановление, и вернулись в Гольшаны. Обвиняемый отказывался открывать двери, пока не пришел председатель сельисполкома. Дома у мужчины нашли порох и 23 мелкокалиберные патроны. Обвиняемый сказал, что во многих комнатах дома он не жил и вещи, которые остались после смерти родителей, не трогал.



Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал своё ружьё в милицию на утилизацию ещё в 2019 году. Это на суде подтвердил свидетель Андрей Стельмах — старший инспектор по разрешительной работе Ошмянского РОВД.