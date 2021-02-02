Бывший студент БГУИР, которому назначили 114 суток ареста за участие в митингах, уехал из Беларуси

Бывший студент БГУИР Ян Солонович, которого в сумме осудили на 114 суток за участие в протеста, уехал из Беларуси. Об этом он рассказал «Нашай Ніве».

По словам парня, он уехал из страны в течение 12 часов после освобождения из изолятора. В какой стране он находится, юноша не уточнил.

Ян Солонович вышел из изолятора на Окрестина 26 января — его отпустили раньше срока без объяснения причин. Он находился в изоляторе с начала ноября. За участие в несанкционированных митингах (статья 23.34 КоАП) суд восемь раз давал ему сутки. Суммарно он должен был провести в изоляторе 114 суток — до 23 февраля.

25 января стало известно, что Солоновича отчислили из БГУИР «за неуспеваемость».

Мать студента рассказывала, что 21-летний юноша 1 сентября после практики в качестве инженера устроился в научно-технический центр КГБ на полставки. После задержания на акции из РОВД его увезли в КГБ, где он подписал заявление об отставке. Его мать считает, что такое количество суток связано с работой Солоновича в научно-техническом центре.

В конце ноября правозащитники признали Солоновича политзаключенным и потребовали немедленно освободить его.