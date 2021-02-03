Суд дал от 2 до 6 лет колонии пятерым фигурантам дела о порче автомобиля милиционера

Суд Минского района приговорил пятерых фигурантов дела о порче автомобиля милиционера к срокам от 2 лет и 1 месяца до 6 лет колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как ранее сообщало МВД, мужчин задержали ночью 29 сентября в Боровой под Минском. Они, как утверждало ведомство, повредили автомобиль жены милиционера: прокололи в автомобиле шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов. Было возбуждено уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

Позже прокуратура сообщила, что автомобиль принадлежал не жене милиционера, а ему самому. Ущерб оценивался в более 5,5 тысяч рублей.

Как сообщает «Вясна», троих обвиняемых судили и за предметы, которые нашли в их домах и машинах при обыске. Как раннее сообщала прокуратура, у них нашли стеклянную бутылку с запалом и легковоспламеняющейся жидкостью, марихуану, коноплю и специальное оборудование для культивирования, телескопическую дубинку.

31-летнему Егору Евстратову присудили 3 года колонии, 28-летнему Павлу Сахарчуку — 2 года 1 месяц, 32-летнему Артему Онищуку — 2 года, 32-летнему Андрею Нечипарю — 3 года, 39-летнему Антону Быковскому — 6 лет.

С осужденных, пишет «Вясна», взыскали 1000 рублей по иску потерпевшего Александра Гейца, а также 3000 рублей за моральный вред.