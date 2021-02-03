ОМОН задержал 56‑летнего минчанина, разбрасывавшего самодельные шипы возле РУВД

2 февраля в Минске ОМОН задержал с поличным 56-летнего местного жителя, который разбрасывал возле РУВД самодельные металлические шипы, сообщает пресс-служба МВД.

На видео, опубликованном милицией, задержанный пояснил, что начал делать «ежей» из старых гвоздей в конце осени и разбрасывал их возле Первомайского РУВД «около пяти раз».

Как утверждает МВД, минчанин разбрасывал шипы перед приездом милицейских машин, а после забирал оставшиеся. Милиции известно о пробитых колесах в трех служебных машинах.

Он объяснил свой поступок тем, что хотел «навредить, естественно». Материалы проверки милиция передала в Следственный комитет.